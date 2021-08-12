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Число детей, заболевших коронавирусом в Карелии, увеличилось до 5765

Новости. Общество
11:30, 15 Августа 2021
фото: фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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За сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 18 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5765. За сутки инфекция выявлена у 18 детей.  Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 23 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5244.

Ранее сообщалось, ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализировали из Карелии в Санкт-Петербург.

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