Число ДТП на переездах Октябрьской железной дороги выросло в 2022 году

В прошлом году на переездах ОЖД произошло 23 аварии с участием автомобилей, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

ОЖД обеспокоена ростом происшествий с участием автомобилей. В 2022 году на железнодорожных переездах зарегистрировано 23 ДТП, в 2021 году произошло 18 таких инцидентов.

«По статистике, основная причина происшествий – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим поездом. Большая часть ДТП случилась на переездах, оборудованных звуковой и световой сигнализацией», - говорится в сообщении ОЖД.

Напомним, 24 июля нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной аварии на регулируемом переезде 118 км перегона Салми–Видлица в Карелии. Легковушка выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.