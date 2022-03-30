Число ДТП с участием детей в Петрозаводске выросло в 1,5 раза

С начала года в Петрозаводске зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
По сообщению ГИБДД, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В дорожных авариях пострадали 5 несовершеннолетних пешеходов и 1 пассажир.
В четырех случаях дети-пешеходы стали участниками дорожных аварий по собственной вине из-за нарушения правил дорожного движения.
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