Число гастарбайтеров в России выросло до уровня, требующего защиты трудовых прав россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

Консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили "Известия".

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России "мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места", сказано в отчете Минтруда. На более строгом квотировании иностранной рабочей силы уже несколько лет настаивают профсоюзы, По данным ООН, Россия по количеству гастарбайтеров уступает только США и Германии — в нашей стране их около 11 млн человек. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".