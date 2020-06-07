Число гастарбайтеров в России выросло до уровня, требующего защиты трудовых прав россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили "Известия".
О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России "мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места", сказано в отчете Минтруда.
На более строгом квотировании иностранной рабочей силы уже несколько лет настаивают профсоюзы,
По данным ООН, Россия по количеству гастарбайтеров уступает только США и Германии — в нашей стране их около 11 млн человек.
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