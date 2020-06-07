890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с компенсациями пенсионерам 4
07.06.2020 15:44
В понедельник в Карелии потеплеет до +26 градусов
07.06.2020 17:15
Водителям на заметку: какие дороги сегодня ремонтируют в Петрозаводске (ФОТО)
07.06.2020 11:18
Разобранный Биг Бен валяется на базе троллейбусного управления в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 21
07.06.2020 12:14
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ) 12
07.06.2020 13:26
В Карелии 8 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией
07.06.2020 09:47

Число гастарбайтеров в России выросло до уровня, требующего защиты трудовых прав россиян

Новости. Общество
09:09, 08 Июня 2020
фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Загрузка...

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

Консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили "Известия".

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России "мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места", сказано в отчете Минтруда.

На более строгом квотировании иностранной рабочей силы уже несколько лет настаивают профсоюзы,

По данным ООН, Россия по количеству гастарбайтеров уступает только США и Германии — в нашей стране их около 11 млн человек.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  11
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
Сегодня 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»