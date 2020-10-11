Число госпитализированных с внебольничной пневмонией за сутки в Карелии снизилось до 3 человек

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 3 яеловека.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1446 пациентов, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.