Число госпитализированных с внебольничной пневмонией за сутки в Карелии снизилось до 3 человек

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.
За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 3 яеловека.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1446 пациентов, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Комментарии