Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет

Общее число заболевших в республике возросло до 3130, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 32 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 17, в Медвежьегорске – 1, в Прионежском районе – 1 (Чална-1), в Калевальском районе – 1 (поселок Куусиниеми), в Пряжинском районе – 2 (село Святозеро), в Сортавальском районе – 5 (Сортавала – 4, поселок Хелюля – 1), в Лахденпохье – 1, в Олонецком районе – 1 (поселок Верхнеолонецкий), в Кондопоге – 3.

Выздоровели еще 25 человек: в Петрозаводске – 16, в Прионежском районе – 3, в Суоярвском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Пряжинском районе – 3, в Пудожском районе – 1.

Всего выздоровели 2313 человек.

На самокарантине находятся 876 человек (+11 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 143581 исследований (+951 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 29 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 509,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 671,5 случая, по Северо-Западу – 672,7.