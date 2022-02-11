Число инфицированных детей в Карелии превысило 14,5 тысяч с начала пандемии

За сутки коронавирус выявили у 188 несовершеннолетних жителей республики.

На 14 февраля в Карелии зарегистрировано 14592 ребенка, инфицированного коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 122.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 226 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 13536 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Карелии выявлены 1176 инфицированных, выздоровели 956 пациентов, зарегистрировано еще три смерти.