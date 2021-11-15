Число инфицированных коронавирусом детей в Карелии превысило 10700

За время пандемии ковидом заразились 10702 ребенка в республике.
По данным на 20 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 7 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10702. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 35 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10644.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 193 инфицированных, выздоровели 208 человек, зарегистрировано еще четыре смерти.
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