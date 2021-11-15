Число инфицированных коронавирусом детей в Карелии превысило 10900

За сутки в Карелии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции среди детей, сообщил глава Минздрава республики.

Общее число инфицированных детей в республике за время пандемии выросло до 10878.

По данным на 29 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 24 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10902. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 12 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10836.

Ранее сообщалось, за прошедшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 205 человек, выздоровели 210 пациентов, зарегистрировано 4 смерти.