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Число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 90 тысячам

Новости. Общество
09:24, 28 Декабря 2021
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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За минувшие сутки заразились ковидом еще 204 человека, зарегистрировано три смерти, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 28 декабря в республике зарегистрированы 89698 инфицированных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлено 204 случая. Из этих пациентов непривитых — 195 (95,6%). Об этом министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 709 человек, в состоянии средней тяжести — 648 человек, в тяжёлом — 58 (из них непривитых — 58).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84923 человека, за последние сутки — 219.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1185 человек.

Сутками ранее были выявлены 217 инфицированных, зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции.

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