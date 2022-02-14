Число инфицированных жителей Карелии превысило 115 тысяч

За сутки в республике выявлена еще одна тысяча случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на 16 февраля в Карелии зарегистрировано 115096 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 14985 детей. За минувшие сутки выявлены 1003 инфицированных, из них непривитых – 963 (96%). Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 1054 пациента, в состоянии средней тяжести – 993 человека, в тяжелом – 53 (из них непривитых - 49).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 106566 человек, за последние сутки – 1012.

За сутки зарегистрированы две смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1370 человек.

Ранее сообщалось, еще один пункт экспресс-тестирования на коронавирус открылся в Петрозаводске.