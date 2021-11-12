Число излечившихся от коронавируса детей в Карелии приближается к 10 тысячам

Общее число несовершеннолетних, заразившихся в Карелии коронавирусом за время пандемии, составило 9968, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 4 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 43 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10190. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 65 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 9968.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 265 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровели 221 пациент.