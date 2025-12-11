Число крупных выплат по ОСАГО выросло на 37% за год в Карелии

В 2025 году наблюдается значительный рост стоимости убытков при ДТП, что подтверждается статистикой. Средняя выплата составила 108 тысяч рублей.
Совместное исследование страховой компании «Согласие» и сервиса «Авито Авто» показывает, что число крупных страховых выплат в диапазоне 350–400 тысяч рублей за 9 месяцев 2025 года выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя выплата за этот период составила 108 тысяч рублей.
Рост наблюдается и в других категориях убытков:
— Выплаты в 150–200 тыс. руб. — рост на 24%;
— Выплаты в 200–250 тыс. руб. — рост на 18%;
— Выплаты в 250–300 тыс. руб. — рост на 27%.
Эксперты наглядно продемонстрировали, что цена полиса ОСАГО несопоставима с потенциальными расходами на ремонт. Например, для владельца Haval F7 в Карелии средняя стоимость полиса составляет около 10 800 рублей, в то время как замена бампера может обойтись в 85–110 тысяч рублей. При повреждении двери Lada Vesta (полис — около 4 700 руб.) ремонт оценивается в 60–80 тысяч рублей.
Мы наблюдаем тревожный тренд: стоимость ремонта растет, а вместе с ней — и тяжесть убытков для водителя, который пренебрег полисом. Когда число выплат в 350-400 тысяч рублей за год вырастает более чем на треть, это перестает быть статистикой. Это прямое указание на то, что риски стали дороже, — комментирует Дмитрий Соколов, заместитель директора департамента андеррайтинга «Согласия».
Исследование подчеркивает, что ОСАГО остается ключевым инструментом финансовой защиты для автовладельцев. Без страховки виновник ДТП рискует столкнуться с расходами, которые могут оказаться неподъёмными для личного бюджета.
