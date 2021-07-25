Число лесных пожаров в Карелии продолжает расти

В Карелии в минувшее воскресенье зарегистрировано 24 лесных пожара.

По данным Минприроды Карелии на 22.00 25 июля, в Карелии действуют 24 лесных пожара на площади 11042,8 га. Из них 11 возгораний действующие, а 13 уже локализованы. Площадь действующих пожаров составляет 6399 гектаров.

«В настоящее время особое внимание уделено лесному пожару в Олонецком районе, действующему в квартале 119 Видлицкого лесничества на площади около 10 га. Угроза населенному пункту - деревне Большие Горы (около 1 км) - устранена. На месте работают 43 человека (ФБУ «Авиалесоохрана», арендатор, лесничество, добровольцы, отряд противопожарной службы) и 5 единиц техники. Произведена опашка возле населенного пункта на протяжении 1 км. шириной 10 метров», - говорится в сводке Минприроды республики.

Сутками ранее в Карелии был зарегистрирован 21 лесной пожар.