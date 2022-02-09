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Число «наливаек» и жалоб на них в Петрозаводске выросло, несмотря на ужесточение законов

Новости. Общество
11:37, 11 Февраля 2022
фото: © Марина Лысцева / ТАСС

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Торговля алкоголем в ночное время под видом услуг общественного питания с нарушением закона в Петрозаводске выросла, несмотря на ужесточения регионального законодательства.

Об этом заявили депутаты парламента и жители города на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

По словам депутата Анны Лопаткиной, в прошлом году парламент принял закон, согласно которому площадь заведений общепита должна составлять не менее 70 кв. метров. Депутаты рассчитывали, что это приведет к закрытию так называемых «наливаек», которые продают алкоголь, маскируясь под заведения общественного питания.

«Количество точек растет несмотря на то, что мы ужесточили наказание, увеличив площадь до 70 кв. метров. И число жалоб увеличивается», — сказала Лопаткина.

По мнению участников обсуждения, причина заключается в недостаточной работе правоохранительных органов и министерства экономического развития, которое должно контролировать торговлю алкоголем.

Представитель Минэка с этим не согласилась.

«Все работают, поверьте мне… Мы будем и дальше выходить, будут профилактические рейды, профилактические беседы. Но на все про все у нас два человека и разорваться не получится», — пояснила представитель министерства.

По ее словам, владельцев «наливаек» не останавливают даже миллионные штрафы, а иски с требованиями о закрытии заведений отклоняются судами. По мнению властей, решить проблему могут только изменения федерального законодательства.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-02-11 13:02:02
Надо еще больше прессовать честный общепит и наливаек появится еще больше. Нет конкуренции. Быстрые деньги.
Жорж
2022-02-11 12:33:35
Чего удивляться то? Заносят кому надо и всем, похоже!? Кому с этим бороться то? Да и зачем?
Кто пьёт эту дрянь, умрёт,кто не пьёт, будет спортом заниматься, но пока нЕгде, везде дОрого и не уютно...
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