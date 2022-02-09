Число «наливаек» и жалоб на них в Петрозаводске выросло, несмотря на ужесточение законов

Торговля алкоголем в ночное время под видом услуг общественного питания с нарушением закона в Петрозаводске выросла, несмотря на ужесточения регионального законодательства.

Об этом заявили депутаты парламента и жители города на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

По словам депутата Анны Лопаткиной, в прошлом году парламент принял закон, согласно которому площадь заведений общепита должна составлять не менее 70 кв. метров. Депутаты рассчитывали, что это приведет к закрытию так называемых «наливаек», которые продают алкоголь, маскируясь под заведения общественного питания.

«Количество точек растет несмотря на то, что мы ужесточили наказание, увеличив площадь до 70 кв. метров. И число жалоб увеличивается», — сказала Лопаткина.

По мнению участников обсуждения, причина заключается в недостаточной работе правоохранительных органов и министерства экономического развития, которое должно контролировать торговлю алкоголем.

Представитель Минэка с этим не согласилась.

«Все работают, поверьте мне… Мы будем и дальше выходить, будут профилактические рейды, профилактические беседы. Но на все про все у нас два человека и разорваться не получится», — пояснила представитель министерства.

По ее словам, владельцев «наливаек» не останавливают даже миллионные штрафы, а иски с требованиями о закрытии заведений отклоняются судами. По мнению властей, решить проблему могут только изменения федерального законодательства.