Число невыездных должников в России выросло до 8 млн человек

Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году самого высокого показателя за 15 лет.

По данным Федеральной службы судебных приставов России, ограничения действуют в отношении 8 млн человек. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации действуют в рамках 8 млн исполнительных производств», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России. Год назад, в декабре 2021 года, ограничения выезда действовали в рамках 4,6 млн исполнительных производств, отметили в Федеральной слубе судебных приставов России.

Таким образом, в настоящее время число невыездных достигло максимального показателя за все время, и общая динамика показывает продолжение роста. Если 10 лет назад в списках невыездных значились порядка 300 тысяч человек, в 2016 году — порядка 1 млн, то уже в декабре 2019 года — 3,4 млн. К началу лета прошлого года невыездными были 5,5 млн россиян.

В 2022 году исполнилось 15 лет с начала применения ограничения права выезда должников за рубеж — эта мера воздействия была введена законом «Об исполнительном производстве», который вступил в силу в 2008 году. До 2008 года приставы были вправе ограничивать выезд за рубеж лишь должникам по алиментам. Наиболее часто последнее время ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и долгам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Только в 2021 году невыездные россияне выплатили долги на общую сумму свыше 55,5 млрд рублей.

Летом прошлого года на портале госуслуг был запущен сервис «Ход снятия ограничения выезда из России», который автоматически извещает пользователя о вынесенном приставом постановлении об ограничении права выезда за пределы РФ.