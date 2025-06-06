Число пенсионеров в России сократилось

Стало известно количество пенсионеров в России.

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Это незначительно, но меньше, чем три месяца назад.

«По данным фонда, количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных», — говорится в сообщении.

Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов — работающие, а около 33 миллионов — неработающие.

Доля пенсионеров составляет более 28% населения России. Около 33,38 млн из них получают страховые выплаты по старости, еще 2,19 млн — по инвалидности.