Число пневмоний в Карелии за неделю уменьшилось почти на 40 процентов

Количество заболевших внебольничной пневмонией в республике ниже уровня предыдущей недели на 37,6%.

По данным Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю зарегистрировано 141 случай внебольничной пневмонии (23,2 на 100 тыс. населения).

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на -16,8%, зарегистрировано 61 случай (21,7 на 100 тыс. населения).

За неделю 102 жителя Карелии были госпитализированы с данным заболеванием.

Ранее сообщалось, по данным на 7 февраля, в республике зарегистрировано 14 674 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 181,8%.