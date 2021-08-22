Число погибших на дорогах Карелии по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое

Неутешительную статистику ДТП в республике за 2021 год привел глава ГИБДД Карелии Андрей Червочкин.

По данным карельской Госавтоинспекции, за 7 месяцев 2021 года на дорогах республики в 289 дорожно-транспортных происшествиях 42 человека погибли и 370 — были травмированы. По сравнению с показателями прошлого года, количество ДТП и пострадавших снизилось на 14%, однако число погибших выросло на 83%.

Количество ДТП увелилилось на территории 5 районов: Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского и Калевальского. На дорогах регионального значения количество аварий снизилось на 17%; на федеральных дорогах, напротив, аварийность повысилась: на 29% увеличилось количество ДТП, на 31% — число травмированных людей.

Основная доля происшествий приходится на столкновения транспортных средств. Всего было зарегистрировано 108 таких происшествий, в которых 24 человека погибли и 176 получили травмы. Основными причинами столкновений со смертельным исходом являлись нарушения правил обгона и скоростного режима, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.