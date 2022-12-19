Число погибших на дорогах Карелии в этом году сократилось на 42%

По итогам 11 месяцев на автодорогах Карелии число погибших сократилось на 42%.

По сравнеию с 11 месяцами прошлого года, в 2022 году количество погибших на дорогах республики упало на 42%.



По мнению Минтранса Карелии, в частности, этого удалось добиться за счет улучшения дорожной инфраструктуры на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Так, в этом году монтируют освещение на автодорогах регионального значения в Суоярви и в селе Сумский Посад, а также обустраивают три пешеходных перехода в Ведлозеро, деревне Ялгуба и в поселке Хийтола.



В Петрозаводске нанесена дорожная разметка на площади 15 тысяч квадратных метров холодным пластиком. Модернизированы линии освещения на девяти участках улиц.



В целом, дорожную разметку нанесли на 900 километрах дорог, установлены 10 185 погонных метров барьерных ограждений, более 1,5 тысячи дорожных знаков.