Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

В несколько раз выросло число жертв массового отравления в соседнем с Карелией регионе.
В Ленинградской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 42 человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.
Массовое отравление произошло в Сланцевском районе 26 сентября. Изначально сообщалось о семи погибших, позже появилась информация о минимум 19 жертвах.
Как мы писали ранеее, первые сигналы об отравлениях начались вечером 24 сентября. На глазах жены скончался 54-летний мужчина. Почти одновременно поступило сообщение о смерти 69-летнего мужчины в той же деревне. На следующий день зафиксировали еще ряд смертей. (…) Дальнейшее расследование показало, что в течение сентября в Сланцевском районе после употребления алкоголя погибли 19 человек. ЧП объединили в одно дело.
В продаже поддельных спиртосодержащих напитков подозревается 78-летний житель деревни Гостицы. Ранее в его квартире были обнаружены пластиковые канистры объемом до 10 литров. Мужчина разливал самогон в использованные бутылки из-под водки, которые складировал на чердаке частного дома. Как пишет телеграм-канал «База», посуда и сырье хранились в условиях антисанитарии. 26 сентября мужчину задержали.
По факту гибели людей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Всего полиция задержала 14 человек, которых подозревают в продаже опасного алкоголя.
— Продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято ее более 1300 литров, — говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области.
Расследование продолжается.