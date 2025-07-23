Число погибших от взрыва газа в Саратове увеличилось

Выяснилось, что из-за взрыва погибли шесть человек.

Стало известно, что число погибших от взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове увеличилось до 6 человек — об этом рассказали в МЧС России.

— Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался, — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее мы рассказывали, что 25 июля днем в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв. От этого разрушился угловой подъезд с 7 по 10 этаж.