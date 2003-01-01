Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 25 человек

Продолжает расти количество жертв ЧП.

Число погибших при взрыве на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 25 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

– Общее число пострадавших 158 человек, из них 25 погибли, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 19 августа спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Напомним, сначала сообщалось о пяти погибших и 117 пострадавших, но с каждым днем цифры растут. Так, вчера число жертв выросло до 20.

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, пострадавшим — от 313 до 627 тысяч в зависимости от тяжести травм.

Спасатели продолжают разбирать завалы на площади 3 тысячи квадратных метров.

Как мы писали ранее, трагедия произошла утром 15 августа в поселке Лесной. По предварительной версии следствия, причиной стал взрыв в пороховом цехе из-за нарушений техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.