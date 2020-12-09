Число погибших в ДТП в Петрозаводске выросло в три раза

ГИБДД Карелии раскрыла данные о числе жертв дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2020 года.

По информации ведомства, за 11 месяцев на дорогах республики в 563 ДТП погибли 64 человека и 695 травмированы. По сравнению с прошлым годом количество аварий и число погибших в дорожных происшествиях сократилось на 11%. Но в Петрозаводске, несмотря на общее снижение количества ДТП почти на 20% (198 аварий), число жертв возросло с 3 до 11 человек.

Так, в двух авариях в столице Карелии погибли по несколько человек: в столкновении 10 октября на Карельском проспекте от полученных травм скончались три человека – водитель и два пассажира.

Всего в Петрозаводске в столкновениях автомобилей погибли 6 человек, а автонаезде 19 сентября на улице Шотмана погибли два пешехода.

В столице Карелии смертельные ДТП с участием пешеходов произошли на улицах Балтийской (в районе дома 13), Олонецкой (дом 44), набережной Ла-Рошель (дом 17), на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена. По собственной вине смертельные травмы получили 5 пешеходов. Один пешеход погиб по вине нетрезвого водителя.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске 33 пешехода попали под колеса авто на "зебре".