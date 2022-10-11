Число пострадавших в ДТП на дорогах Карелии выросло в 2022 году

В Карелии за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 407 ДТП, в которых 537 человек получили травмы и 32 человека погибли.
Об этом сообщили в МВД республики.
По оценке ведомства, число пострадавших в дорожных авариях выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но количество погибших сократилось в 2 раза.
Общее количество ДТП в Карелии за отчетный период увеличилось на 1%.
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