Число пострадавших в ДТП на дорогах Карелии выросло в 2022 году

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

В Карелии за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 407 ДТП, в которых 537 человек получили травмы и 32 человека погибли.

Об этом сообщили в МВД республики.

По оценке ведомства, число пострадавших в дорожных авариях выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но количество погибших сократилось в 2 раза.

Общее количество ДТП в Карелии за отчетный период увеличилось на 1%.