Число предпринимателей из числа бывших безработных удвоилось в Карелии

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Количество безработных, ставших предпринимателями благодаря государственной программе самозанятости, в Карелии с 2012 по 2019 годы достигло 4,5 тыс. человек, сообщает управление труда и занятости республики.
В 2018 году этот показатель был в 2,5 раза меньше – 1895 человек. Такая цифра фигурирует в опубликованном ранее докладе руководителя Управления труда и занятости Карелии Елены Фроловой о результатах программы содействия самозанятости населения.
Чем власти объясняют такой рост, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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