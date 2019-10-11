Число предпринимателей из числа бывших безработных удвоилось в Карелии

Количество безработных, ставших предпринимателями благодаря государственной программе самозанятости, в Карелии с 2012 по 2019 годы достигло 4,5 тыс. человек, сообщает управление труда и занятости республики.

В 2018 году этот показатель был в 2,5 раза меньше – 1895 человек. Такая цифра фигурирует в опубликованном ранее докладе руководителя Управления труда и занятости Карелии Елены Фроловой о результатах программы содействия самозанятости населения.

Чем власти объясняют такой рост, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".