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Число пригородных железнодорожных маршрутов в Карелии выросло впервые за много лет

Новости. Общество
10:30, 10 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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В 2021 году пригородное железнодорожное сообщение в республике осуществлялось по девяти маршрутам зимой и по одиннадцати - летом.

В течение уходящего года обновлены более 20 станций, реконструирован железнодорожный вокзал в Кеми. Особую популярность приобрели рельсовые автобусы «Орлан». По поручению главы республики Артура Парфенчикова «Орланы» начнут курсировать на север, сообщаеся на сайте правительства.

В 2021 году пригородное железнодорожное сообщение в Карелии осуществлялось по девяти маршрутам в зимний период и по одиннадцати - в летнем графике движения. В общей сложности перевезены около 250 тысяч пассажиров, в том числе 10 тысяч школьников и учащихся-очников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Впервые за много лет количество маршрутов увеличено. С 5 июня благодаря договоренностям, достигнутым между правительством республики и ОАО «РЖД», было организовано пригородное сообщение по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала. Расписание движения современных рельсовых автобусов «Орлан», курсирующих на участке Лодейное Поле – Сортавала, составлено так, чтобы можно было совершить пересадку на скоростные поезда «Ласточка» и уехать со станции Лодейное Поле в Петрозаводск или Санкт-Петербург.

За короткое время «Орланы» стали одним из наиболее популярных видов транспорта у жителей Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского районов. С июня по ноябрь они перевезли более 14 тысяч пассажиров. С учётом положительной динамики пассажиропотока на рейсах в Приладожье принято решение о включении курсирования «Орланов» в транспортный заказ на 2022 год.

В связи с многочисленными обращениями, поступающими от жителей северных районов республики, по поручению Главы Карелии рельсовые автобусы также начнут курсировать по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша – Кочкома – Беломорск и Лоухи – Пяозеро.

В 2021 году правительство республики и ОАО «РЖД» в 2021 году сделали важные шаги в развитии как пригородного, так и межрегионального железнодорожного сообщения. Были запущены новый круговой туристический маршрут Москва – Сортавала – горный парк «Рускеала» – Москва, а также первый в России мультимодальный маршрут на остров Валаам, объединяющий железнодорожный и водный виды транспорта. В навигационный период расписание судов на подводных крыльях «Метеор» было удобно состыковано с расписанием поездов, прибывающих в Приладожье из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

В 2021 году в целях улучшения качества предоставления услуг ОАО «РЖД» провело большую работу по подготовке путевой и пассажирской инфраструктуры. В частности, благодаря ремонту зданий и обустройству платформ обновлены более 20 станций, расположенных на территории Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского муниципальных районов, а также выполнена реконструкция железнодорожного вокзала в Кеми.

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Комментарии

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2021-12-10 14:06:16
Для либеральной тусовки это как кость в горле. Пристроились в Петрозаводске и жируют на деньги госдепа. Всегда и везде лишь бы против.
Mikko Merimies
2021-12-10 12:06:53
В "транспортный заказ" на 2022 год снова не включён пригородный "Сортавала-Петрозаводск". Даже вариант чередования поездов на Петрозаводск и Лодейное Поле не рассматривался. Единственный поезд на Петрозаводск(№160) прибывает в столицу Карелии во второй половине дня, что крайне неудобно для посещения "присутственных мест"(а главное -Республиканской больницы). К тому же, поезд на половине станций остановки не делает...
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