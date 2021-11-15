Число пригородных железнодорожных маршрутов в Карелии выросло впервые за много лет

В 2021 году пригородное железнодорожное сообщение в республике осуществлялось по девяти маршрутам зимой и по одиннадцати - летом.

В течение уходящего года обновлены более 20 станций, реконструирован железнодорожный вокзал в Кеми. Особую популярность приобрели рельсовые автобусы «Орлан». По поручению главы республики Артура Парфенчикова «Орланы» начнут курсировать на север, сообщаеся на сайте правительства.

В 2021 году пригородное железнодорожное сообщение в Карелии осуществлялось по девяти маршрутам в зимний период и по одиннадцати - в летнем графике движения. В общей сложности перевезены около 250 тысяч пассажиров, в том числе 10 тысяч школьников и учащихся-очников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Впервые за много лет количество маршрутов увеличено. С 5 июня благодаря договоренностям, достигнутым между правительством республики и ОАО «РЖД», было организовано пригородное сообщение по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала. Расписание движения современных рельсовых автобусов «Орлан», курсирующих на участке Лодейное Поле – Сортавала, составлено так, чтобы можно было совершить пересадку на скоростные поезда «Ласточка» и уехать со станции Лодейное Поле в Петрозаводск или Санкт-Петербург.

За короткое время «Орланы» стали одним из наиболее популярных видов транспорта у жителей Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского районов. С июня по ноябрь они перевезли более 14 тысяч пассажиров. С учётом положительной динамики пассажиропотока на рейсах в Приладожье принято решение о включении курсирования «Орланов» в транспортный заказ на 2022 год.

В связи с многочисленными обращениями, поступающими от жителей северных районов республики, по поручению Главы Карелии рельсовые автобусы также начнут курсировать по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша – Кочкома – Беломорск и Лоухи – Пяозеро.

В 2021 году правительство республики и ОАО «РЖД» в 2021 году сделали важные шаги в развитии как пригородного, так и межрегионального железнодорожного сообщения. Были запущены новый круговой туристический маршрут Москва – Сортавала – горный парк «Рускеала» – Москва, а также первый в России мультимодальный маршрут на остров Валаам, объединяющий железнодорожный и водный виды транспорта. В навигационный период расписание судов на подводных крыльях «Метеор» было удобно состыковано с расписанием поездов, прибывающих в Приладожье из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

В 2021 году в целях улучшения качества предоставления услуг ОАО «РЖД» провело большую работу по подготовке путевой и пассажирской инфраструктуры. В частности, благодаря ремонту зданий и обустройству платформ обновлены более 20 станций, расположенных на территории Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского муниципальных районов, а также выполнена реконструкция железнодорожного вокзала в Кеми.