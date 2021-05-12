Число проголосовавших за благоустройство городов Карелии превысило 18 тыс. человек

Проекты благоустройства городов Карелии, участвующие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» собрали 18 346 голосов жителей республики.

Голосование за объекты для благоустройства в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже проходит на сайте 10.gorodsreda.ru.

Всего заявлено 27 объектов, из которых по результатам голосования будет выбрано 14. По данным на 13 мая, в Петрозаводске проголосовали 13245 человек, в Кондопоге — 1668, в Костомукше — 1843, в Сегеже — 1590.

«Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города»! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды», — говорится в сообщении организаторов голосования.

Голосование продлится до 30 мая.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зайти на платформу za.gorodsreda.ru и выбрать свое муниципальное образование. Там высветится список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании. Необходимо выбирать объект и нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Перед окончательным выбором можно изучить объект и посмотреть другие проекты, возвращаясь на шаг назад. После того как решение будет принято, надо выбрать опцию «Голосовать за объект». Там появится форма регистрации, для которой необходимо получить подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг». Когда все формальности будут завершены, останется только проголосовать.