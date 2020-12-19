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Число случаев заболевания COVID-19 в Карелии выросло при увеличении количества тестов

Новости. Общество
10:19, 20 Декабря 2020
фото: Минздрав Карелии
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Количество заболевших коронавирусом в Карелии выросло за минувшие сутки при одновременном увеличении числа тестов на COVID-19.

Об этом говорят данные статистики, опубликованные на странице министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

Сегодня утром в Карелии было зафиксировано 392 случая заболевания, а накануне - 389.

При этом выросло количество тестов - с 2265 до 2309.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика - один из лидеров среди субъектов РФ по количеству тестов, и этим отчасти объясняется то, что общая статистика заболеваемости в регионе выше, чем в целом по стране.

Также Парфенчиков сравнил Карелию с Финляндией. В соседней стране ежедневно делают около 5 тыс тестов при населении 5 млн человек, а в Карелии, где насчитывается около 600 тыс. жителей, количество тестов в некоторые дни достигает 2,5 тыс. 

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