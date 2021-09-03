Число смертей от коронавируса в России превысило 187 тысяч

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались еще 793 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 сентября за сутки в России выявлено 18 645 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 397 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 012 599 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 270 731.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 15 256 человек.

За сутки зафиксировано 793 смерти. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 187 200.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 180,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 434 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 сентября остаются 1 169 118 человек.

Напомним, в Карелии за сутки зарегистрировано две смерти от COVID-19. Общее число погибших от коронавирусной инфекции достигло 793.