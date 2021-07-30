Число смертей от коронавируса в России превысило отметку в 160 тысяч человек

За сутки в стране от коронавируса кончались 785 больных, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 23 508 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 192 (9,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 640 783.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 893 человека.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 160 137. За прошедшие сутки скончались 785 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 166,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 441 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 августа остаются 1 239 271 человек.