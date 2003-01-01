Число столкновений на дорогах выросло в два раза

Погибших в ДТП меньше, но самих аварий и пострадавших стало больше в Карелии.
В Госавтоинспекции подвели итоги ДТП за полгода. В республике отмечается снижение числа погибших в результате аварий людей. Вместе с тем, количество ДТП и пострадавших в них, растет. Число столкновений транспорта на дорогах, в сравнении с прошлым годом, выросло почти вдвое.
— Одной из причин столкновений является выезд на полосу встречного движения и нарушения правил обгона водителями. Так, по итогам 6 месяцев, по причине выезда на полосу встречного движения, в нарушение ПДД РФ, произошло 23 ДТП: в результате 52 человека травмированы, двое погибли, — сообщили в ведомстве.
В целях предупреждения ДТП, с 25 по 29 августа пройдут рейды. На потенциально опасных участках автодорог, выбранных на основе анализа происшествий, госавтоинспекторы усилят контроль за соблюдением правил водителями. В том числе, предусмотрено использование скрытого патрулирования — мобильных форм контроля за дорожным движением на автомобилях без отличительных знаков полиции.