Число столкновений самолетов с птицами выросло в России в полтора раза

В январе-мае количество столкновений самолетов с птицами в стране выросло на 82%, пишет РБК со ссылкой на Росавиацию.

С января по май этого года количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



К 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько.



В качестве примеров Нерадько привел столкновение со стаей птиц самолета Airbus A321neo авиакомпании «Северо-Запад» при заходе на посадку в аэропорту Домодедово 20 апреля и самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» при посадке в Нижнем Новгороде 27 апреля.



Кроме того, за первые пять месяцев года на 224 случая, или на 7%, выросло число сообщений о столкновениях, или об их угрозе воздушных судов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники.



Эти факты, пишет Нерадько, могут свидетельствовать о недочетах в работе аэропортов и остальных организаций, а также о недостатках в их взаимодействии.



Глава Росавиации рекомендовал, в том числе, руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами воздушных судов по действиям «в сложной орнитологической обстановке».



Сейчас для отпугивания птиц российские аэропорты используют несколько видов оборудования: пропановые пушки, которые издают громкие хлопки; биоакустические установки, которые имитируют тревожные крики разных видов птиц; акустические установки, имитирующие звуки выстрелов.



Аэропорты применяют также зеркальные шары с глазами хищных птиц, их имитации хищных птиц, блестящие ленты и пугала. В некоторых аэропортах, в частности в Домодедово, держат и самих хищных птиц — ястребов-тетеревятников.