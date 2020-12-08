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Число свободных коек для больных COVID-19 незначительно сократилось в Карелии

Новости. Общество
09:38, 09 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о незначительном сокращении доли свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

По данным на девятое декабря, в клиниках Карелии доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии составила 20,1%. Сутки назад этот показатель составлял 20,9%. Об этом сообщил в соцсети глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

На сегодняшний день в Карелии коронавирус обнаружен еще у 433 человек: общее число инфицированных приближается к 20 тысячам. Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 118 человек.

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