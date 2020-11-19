Число свободных коек для больных COVID-19 сократилось в Карелии

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за сутки на 2,2 процента, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным Минздрава республики, на 20 ноября в Карелии свободно 36,2 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 38,4 процентам.

На сегодняшний день в стационарах с COVID-19 находятся 653 жителя республики. Из них 598 - в состоянии средней тяжести, 41 тяжелобольных и 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 359 человек.