Число туристов, обслуженных турфирмами Карелии, выросло на 20%

Это следует из опубликованных Карелиястатом данных о деятельности туристических фирм республики за 2014-2018 годы.

В 2014 году турфирмы обслужили 79720 туристов, а в 2018 году их количество возросло до 104204 человек.

Увеличилось и число туристических фирм – со 102 в 2014 году до 176 в 2018 году.

Какова статистика организованных туристов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".