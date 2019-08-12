Число туристов, обслуженных турфирмами Карелии, выросло на 20%

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Это следует из опубликованных Карелиястатом данных о деятельности туристических фирм республики за 2014-2018 годы.
В 2014 году турфирмы обслужили 79720 туристов, а в 2018 году их количество возросло до 104204 человек.
Увеличилось и число туристических фирм – со 102 в 2014 году до 176 в 2018 году.
Какова статистика организованных туристов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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