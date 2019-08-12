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Новости. Общество
09:34, 12 Августа 2019
фото: "Столица на Онего"

Число туристов, обслуженных турфирмами Карелии, выросло на 20%

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Это следует из опубликованных Карелиястатом данных о деятельности туристических фирм республики за 2014-2018 годы.

В 2014 году турфирмы обслужили 79720 туристов, а в 2018 году их количество возросло до 104204 человек.

Увеличилось и число туристических фирм – со 102 в 2014 году до 176 в 2018 году.

Какова статистика организованных туристов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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