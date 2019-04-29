Число укушенных клещами жителей Карелии за неделю увеличилось почти в 8 раз

На прошлой неделе было зарегистрировано 4 случая обращения по поводу присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта на территории п. Ладва-Ветка Прионежского района.

На данный момент в учреждениях здравоохранения республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 30 обращений (Петрозаводск, Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский районы).

С 11 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.