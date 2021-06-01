Реклама на сайте
Прислать новость
Замедление роста цен в Карелии объяснили спадом пандемии коронавируса 3
01.06.2021 12:08
Еще одна трасса в Карелии стала федеральной 3
01.06.2021 12:01
Сенсации праймериз «Единой России» в Карелии: "девушка из исполкома", сбитые летчики и чистка Петросовета 16
01.06.2021 17:16

Число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на три человека

Новости. Общество
09:31, 02 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Всего в Карелии от коронавируса скончались 554 человека, сообщил глава Минздрава Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом пишет министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 554 человека.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из этого числа 53 человека — заболевшие, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, 1 человек в тяжелом состоянии, еще 1 человек — в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47435 человек.

Выздоровели 45653 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 65 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7724,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3462,7 случая, по Северо-Западу — 6023,7.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Plant
2021-06-02 09:44:25
Каждый день по 3 - кто-то верит в это? Скорее я поверю в 33.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»