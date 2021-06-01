Число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на три человека

Всего в Карелии от коронавируса скончались 554 человека, сообщил глава Минздрава Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом пишет министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 554 человека.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из этого числа 53 человека — заболевшие, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, 1 человек в тяжелом состоянии, еще 1 человек — в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47435 человек.

Выздоровели 45653 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 65 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7724,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3462,7 случая, по Северо-Западу — 6023,7.