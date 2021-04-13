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Число умерших от коронавируса в Карелии вновь увеличилось на три человека и достигло 426

Новости. Общество
09:26, 14 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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О ситуации с коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки, 13 апреля, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 67-летний житель поселка Эссойла и 59-летняя петрозаводчанка, в госпитале для ветеранов войн умерла 71-летняя жительница Суоярви. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате число умерших от коронавируса в Карелии за время пандемии достигло 426 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 62 человек. Из этого числа заболевших – 59 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии зарегистрировано 44888 случаев инфицирования коронавирусом.

Выздоровели 42726 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 87 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7310 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3174,1 случая, по Северо-Западу – 5598,4.

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