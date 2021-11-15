Число умерших от коронавируса в России продолжает снижаться — за сутки скончались 937 человек

Четвертый день подряд суточное число умерших от COVID-19 составляет менее тысячи человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 декабря, за сутки в России подтверждено 937 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 305 155 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 846 (8,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 415 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 293 486.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 33 715 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 декабря остается 1 389 693 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 217 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано пять смертей от ковида, выздоровели 222 человек.