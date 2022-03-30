Число умерших в Карелии начало сокращаться, а родившихся — увеличиваться

Темпы естественной убыли населения Карелии в начале 2022 года начали снижаться по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорят данные в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В январе 2021 года в Карелии умерло 1225 человек, а в том же месяце 2022 года число смертей сократилось до 1095. Одновременно выросло количество родившихся — 394 против 353 январь к январю.

В итоге естественная убыль населения в январе 2022 года составила 701 человек, что на 171 человека меньше, чем годом ранее.