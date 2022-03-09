Число вакансий чиновников в Карелии выросло в 1,5 раза

Рекрутинговое агентства HeadHunter проанализировало рынок труда Карелии и выяснило, какие специалисты оказались самыми востребованными у работодателей за последний месяц.

Динамика вакансий в профессиональных областях карельского рынка труда показывает, что больше всего выросло число вакансий на госслужбе — рост в 1,5 раза относительно предыдущего месяца. Работодатели также активно искали специалистов в области строительства и недвижимости (+41%), в финансовой сфере (+32%).

Претенденты на вакансии ищут работу, как правило, в других сферах. Больше всего желающих трудоустроится менеджерами по продажам и специалистами по работе с клиентами (прирост в 2,3 раза), активизировались продавцы-консультанты (прирост в 2 раза). В 1,9 раз выросла активность соискателей на места администраторов, чаще стали искать работу водители (в 1,9 раз).