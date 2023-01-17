Число вакансий для юристов и страховщиков резко увеличилось в Карелии

Потребность в работниках выросла в 15 сферах профессиональной деятельности Карелии, особенно это заметно в сферах страхования и юриспруденции.

Такой вывод следует из результатов исследования сервиса по трудоустройству hh.ru.

Количество активных вакансий увеличилось в «Добыче сырья» на 33% в «Страховании» на 30% в «Юриспруденции» на 25,2% в «Инсталляции и сервисе» на 20,5%.

Также вырос спрос на работников сферы «Домашний персонал» (18,4%), туризма (16,9%), тренеров и бьюти-мастеров (16,2%) и педагогов (11%).

Вместе с тем, в 13 сферах деятельности наблюдается сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года. В их числе «Безопасность», где спрос упал сразу на 22,2%, а также «Автобизнес», где падение достигло 19%, и «Банки, инвестиции, лизинг», где вакансий стало меньше почти на 12%.