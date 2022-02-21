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Число вакансий на предприятиях Карелии к началу 2022 года сравнялось с количеством безработных

Новости. Общество
09:43, 22 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Предприятия и другие организации Карелии в начале 2022 года заявили в службы занятости о наличии 5854 вакансий.

На эти рабочие места претендовали 6050 человек, не занятых трудовой деятельностью.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

«В среднем на каждые 10 вакантных рабочих мест приходилось 10 человек не занятых трудовой деятельностью», — сказано в документе.

Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии за год сократилось почти в 1,5 раза, а потребность предприятий в рабочей силе выросла на 7,9%.

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