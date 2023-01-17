Число вакансий с обещаниями премий в Карелии выросло почти в 2 раза

Компании розничной торговли чаще других обещают премии претендентам на вакансии.
Об этом говорят результаты анализа предложений о работе, размещенных на сервисе по трудоустройству hh.ru.
Кроме предприятий розничной торговли наиболее щедрыми на премии оказались компании из ИТ-сферы, финансового сектора, отрасли логистики и перевозок, а также телекоммуникаций и строительства.
Реже всего о премиях упоминают в условиях труда работодатели из сферы «Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО», а также компании из области искусства, лесной промышленности и ЖКХ.
Число вакансий и работодателей, готовых выплачивать премии работникам в Карелии за год выросло на 96%.
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