Число вакансий в Карелии быстрее всего растет в сфере рекламы и PR

Спрос на персонал в июле увеличился в половине отраслей экономики Карелии.

Об этом говорят результаты анализа объявлений о вакансиях, размешенных сервисом по трудоустройству hh.ru.

Из 28 профессиональных сфер, которые представлены на сайте агентства, в 13 увеличилось количество вакансий.

Больше всего вырос спрос на специалистов сферы «Рекламы и PR»: за месяц предложений о работе стало на 25% больше. Схожую динамику показали сферы «Транспорт и логистика» (+19% новых вакансий), «Домашний персонал» (+19%).

Кроме того, резко выросло число вакансий в сферах «Консультирование» (+18%), «Административный персонал» (+14%), «Спортивные клубы и салоны красоты» (+14%), «Закупки» (+14%).

Увеличился спрос на специалистов в сферах «Бухгалтерия» (+6%) и «Туризм» (+4%).

Вместе с тем, в 1,5 раза сократилось количество вакансий в сферах «Искусство, развлечения» и «Наука, образование».