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Число выявленных фактов взяточничества в Карелии выросло вдвое, но суммы стали меньше

Новости. Криминал
11:40, 17 Марта 2022
фото: © Максим Исаев / ТАСС

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Сотрудники МВД Карелии в прошлом году выявили 40 фактов взяточничества, в том числе 8 — в крупном размере.

Об этом говорится в отчете о работе МВД за 2021 год, поступившем в парламент республики.

Количество фактов взяточничества выросло почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом, когда МВД направляло в парламент аналогичный отчет — в нем говорилось о 23 таких случаях.

Средняя сумма взятки по выявленным в 2021 году коррупционным преступлениям в Карелии составила 435,5 тыс. рублей, а в отчете за 2020 год называлась сумма в 506 тыс. рублей.

В целом в прошлом году было выявлено 79 преступлений коррупционной направленности, в том числе 24 преступления, связанных с освоением или хищением бюджетных средств.

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