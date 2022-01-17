Число выздоровевших от коронавируса детей в Карелии превысило 11 тысяч

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 21 маленький житель Карелии, сообщил Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 18 января, в Карелии за сутки было выявлено 28 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее 31 ребенок заразился ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11143. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 21 ребенок. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11032.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 277 инфицированных, выздоровели 280, зарегистрировано 3 смерти от ковида.