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Число выздоровевших от коронавируса детей в Карелии приближается к 11 тысячам

Новости. Общество
09:41, 13 Января 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал данные о коронавирусе среди несовершеннолетних на 13 января.

По данным на 13 января, в Карелии за сутки было выявлено 14 случаев коронавируса у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11055. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 10 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10966.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 182 инфицированных, выздоровели 207 человек, зарегистрировано четыре смерти.

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