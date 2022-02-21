Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 121 тысячу

За минувшие сутки еще 982 жителя Карелии заразились коронавирусной инфекцией.
На 22 февраля в республике зарегистрированы 121418 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 15710 детей. За минувшие сутки выявлены 982 инфицированных, из них непривитых — 943 (96%). Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
В ковидных стационарах получают лечение 1058 пациентов, в состоянии средней тяжести — 1009 человек, в тяжёлом — 42 (из них непривитых — 37).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 112418 человек, за последние сутки — 1002.
За сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1384 человек.
Ранее сообщалось, в Карелии выявлено 548 случаев омикрона.
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